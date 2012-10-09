Работа с текстами, новости, статьи в логистике

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Закрыт15 заявок273 просмотра

Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами.

Просьба присылать ваши работы как пример. Информация будет использоваться для частного проекта в сфере логистики. Ищу человека для продолжительной работы, который рассматривает этот проект как дополнительный бонус в финансирование и развития личных навыков.

Написание статей
10 лет назад
nikevrotrans
Николай 
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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