Работа с текстами, новости, статьи в логистике

Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами.

Просьба присылать ваши работы как пример. Информация будет использоваться для частного проекта в сфере логистики. Ищу человека для продолжительной работы, который рассматривает этот проект как дополнительный бонус в финансирование и развития личных навыков.