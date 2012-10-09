Цикл статей о фундаменте зданий

Требуется написать цикл статей о фундаменте, его типах и особенностях (Типы и виды, защита, преимущества и др). В этом месяце планируется 100.000 символов. В следующем, думаю еще столько же сможем набрать.

Требуется компетентный исполнитель. Знания сможете продемонстрировать при переписке.

Так как направление для меня новое, то адекватной стоимости текста, я точно не знаю, поэтому оставляю на выбор исполнителя. Но в тоже время имею большой опыт в выборе исполнителя по другим тематикам и ориентируюсь в уровне цен на такого рода контент.

Указывайте цену за 1.000 символов с учетом написания 100.000 символов

Спасибо!

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