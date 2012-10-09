Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
Тексты по бухгалтерской тематике
Нужны вменяемые рекламные тексты по бухгалтерской тематике.
Если вы не знакомы с бухгалтерией и нет соотв. опыта – не беритесь!
С вас скайп и аська.
Стоимость: максимально 150р/1000 симв
Заявки фрилансеров
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