Важно: знание русского языка, отличная грамотность. Подбор источников для материала – самостоятельный. Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо. Ответственность -соблюдение сроков. Уникальность текстов, проверка на ...
Рерайтер на постоянку. Тематика - видеонаблюдение
Постоянно и в больших количествах требуется рерайт новостей для информационного сайта по охране и видеонаблюдению.
Исходники искать не надо, предоставляются на почту.
Частота и количество присылаемых материалов – минимально 5-6-7 новостей/статей в рабочий день. Присылаем работу только по рабочим дням. Требуемая оперативность – 2-3 часа, если материал был прислан до 15 часов по МСК. Допустимо и на следующий день, если материал был прислан позже. Суббота и воскресенье выходные.
Оплата – 30 рублей за килознак без пробелов.
p.s. если Вас не устраивает цена – не надо оставлять некорректные комментарии. Проходите мимо. Нужен ответственный человек на очень длительное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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