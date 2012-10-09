Рерайтер на постоянку. Тематика - видеонаблюдение

Постоянно и в больших количествах требуется рерайт новостей для информационного сайта по охране и видеонаблюдению.

Исходники искать не надо, предоставляются на почту.

Частота и количество присылаемых материалов – минимально 5-6-7 новостей/статей в рабочий день. Присылаем работу только по рабочим дням. Требуемая оперативность – 2-3 часа, если материал был прислан до 15 часов по МСК. Допустимо и на следующий день, если материал был прислан позже. Суббота и воскресенье выходные.

Оплата – 30 рублей за килознак без пробелов.

p.s. если Вас не устраивает цена – не надо оставлять некорректные комментарии. Проходите мимо. Нужен ответственный человек на очень длительное сотрудничество.