Профессиональное написание статей на сложные темы

Приветствую!

Требуются профессиональные журналисты для написания статей на сложные темы, по которым нет информации в сети (рерайт в топку), в том числе с необходимостью брать интервью (не важно, удаленные интервью или с присутствием - главное результат!).

Тематики статей следующие:

1. Защита окружающей среды и социальные программы.

2. Как устроен тот или иной бизнес (для онлайн бизнес-журнала).

3. Другие тематики (к сожалению, пока точного списка нет).

Работа сложная и уровень материалов должен быть соответствующим.

В предложениях указывайте:

1. желаемую стоимость за 1К знаков / всю статью, раскрытие темы.

2. ваш опыт аналогичной работы, имеется ли журналистское образование.

Хорошего дня!