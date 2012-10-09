Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...
Описания игр
Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли.
Вот список:
Planetary Annihilation
GRID 2
Rise of the triad
Europa universalis 4
Aliens Colonial Marines
Remember Me
Broken Sword Serpents Curse
Mars War logs
Army of TWO The Devils Cartel
Painkiller Hell and Damnation
Starwars 1313
Until Down
К описаниям обязательно: обложка, 3 скриншоота, информация о дате выхода, платформе, разработчике, издателе, при наличии ссылка на ролик (трейлер) на ютюбе.
Размер уникального описания около 2 тысяч символов.
Пишите стоимость всего пакета описаний и срок.
Заявки фрилансеров
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