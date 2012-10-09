Оптимизированные статьи про электроинструменты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок135 просмотров

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше 100 рублей за 1000 знаков.

P.S. не писать в личные сообщения. не удобно. пишите в проект.

13 лет назад
Redbitmedia
Антон 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с текстами, новости, статьи в логистике

    Написание статей и новостей в сфере транспортной логистике. Требуется знание данной сферы деятельности. Понимать, о чем написано в предоставленной информации, умение выразить основную мысль статьи или новости, текста своими словами. Просьба присылать ваши работы ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются ответственные копирайтеры

    $50

    Важно: знание русского языка, отличная грамотность. Подбор источников для материала – самостоятельный. Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо. Ответственность -соблюдение сроков. Уникальность текстов, проверка на ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описания игр

    Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли. Вот список: Planetary Annihilation GRID 2 Rise of the triad Europa universalis 4 ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг

    $50

    Нужен ответственный исполнитель для выполнения периодических заказов на рерайтинг. Тематика — мобильные телефоны, компьютеры и т.д. (новости). Пример новости: http://korrespondent.net/business/web/1375614-stalo-izvestno-kogda-apple-vypustit-operacionnuyu-sistemu-mac-os-x-mountain-lion Объем каждого текста - около 1500 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-копирайт

    Копирайт на энергетическую тематику по заданным ключевикам. 13 тыс знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты по бухгалтерской тематике

    Нужны вменяемые рекламные тексты по бухгалтерской тематике. Если вы не знакомы с бухгалтерией и нет соотв. опыта – не беритесь! С вас скайп и аська. Стоимость: максимально 150р/1000 симв

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа для копирайтера. Несколько обзоров игр

    $250

    Написать 40 обзоров онлайн игр, объемом от 5000 знаков. В каждом обзоре не менее 4 скриншотов, имеющих отношение к излагаемому тексту. Текст обзора и скриншоты добавляем в соответствующие записи в wordpress. Уникальность контента строго 100% ...

    WordPress
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Цикл статей о фундаменте зданий

    Требуется написать цикл статей о фундаменте, его типах и особенностях (Типы и виды, защита, преимущества и др). В этом месяце планируется 100.000 символов. В следующем, думаю еще столько же сможем набрать. Требуется ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать биографию на основе резюме.

    $50

    Придумать и написать биографию для 8 сотрудников компании для размещения в разделе" персонал", основываясь 7на их резюме. Также можно придумывать дополнительно какие-либо факты о карьере или образовании сотрудников. Резюме их я вышлю. Текст нужен длиной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад