Оптимизированные статьи по геодезии

Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируются в несколько стадий. Бюджет: не больше ...