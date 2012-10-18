Важно: знание русского языка, отличная грамотность. Подбор источников для материала – самостоятельный. Подбор картинок и фото в сети, когда необходимо. Ответственность -соблюдение сроков. Уникальность текстов, проверка на ...
Оптимизированные статьи по геодезии
Требуется написать 4 уникальных оптимизированных статьи по 2 знаков. Оптимизированных под запросы: геодезия москва, топография москва, земельные споры москва, оформление земельных участков москва. Стоимость: 100 р за 1000 знаков.
Писать только в проект.
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