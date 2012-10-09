Необходим копирайт обзоров/статей по покеру

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок179 просмотров

Требуется написание уникальных статей по покерной тематике. Сюда будут входить обзоры покер-румов, теоритические статьи, новости. Каждая статья должна быть уникальна, объем 2-3 тысячи знаков.

Опыт работы по указанной тематике приветствуется.

Условия сотрудничества обсудим через e-mail: [email protected]

NB: от потенциального исполнителя требуется владение базовой терминологией. Если у Вас есть примеры подобной работы, высылайте в письме на указанный адрес e-mail.

В случае соответствия всем требованиям - дальнейшее долгосрочное сотрудничество.

Написание статей
13 лет назад
infobets
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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