Написание уникальных описаний товаров и их групп

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки165 просмотров

Требуется написание уникальных описаний товаров и групп товаров для интернет магазина фототехники. Одно описание в среднем составляет от 2 до 5 тыс. знаков без пробелов. Объем работы достаточно большой. Оплата еженедельно, 6 грн. за 1000 знаков.

13 лет назад
artemyr
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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