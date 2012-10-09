Привет всем. Я ищу человека для нового проекта мне важно что бы человек разбирался в медицинской тематике и не допускал в своих текстах лексических и логических ошибок. ...
Написание уникальных описаний товаров и их групп
Требуется написание уникальных описаний товаров и групп товаров для интернет магазина фототехники. Одно описание в среднем составляет от 2 до 5 тыс. знаков без пробелов. Объем работы достаточно большой. Оплата еженедельно, 6 грн. за 1000 знаков.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо переписать статью (для людей), жду Ваших предложений. Большая просьба дать ссылку на аналогичные работы (не на портфолио, а именно на работы). если у Вас есть вип аккаунт на free-lance к ...Завершен13 лет назад
Требуется написание уникальных статей по покерной тематике. Сюда будут входить обзоры покер-румов, теоритические статьи, новости. Каждая статья должна быть уникальна, объем 2-3 тысячи знаков. Опыт работы по указанной тематике приветствуется. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Статья по тематике наручные часы, объемом 11500 символов без пробелов. Нужно выполнить качественный рерайт, с полным сохранением смысла. Срок выполнения 1 день. Жду предложений по цене. От Вас портфолио.Завершен13 лет назад
Ищу копирайтера-девочку. На взрослые тексты. По взрослым ставкам. Идеально - с журналистским образованием и/или опытом. Совсем идеально - с опытом написания статей для женских (глянцевых) журналов. Основные требования ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
еще 2 статьи нужны. тема цены/соц.стандарты и политикаКопирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Всем привет необходим копирайт или рерайт ( с самостоятельным поиском источников ) с использованием ключевых слов в тексте по следующим запросам: 1. болит голова 2. болит левый бок ...Завершен13 лет назад
День добрый! на данный момент необходимо написать следующие статьи для продвижения: 1. Аксессуары для iPhone и iPad (пленки, чехлы, наушники и прочая чипуха) до 1 - 1.5 тыс. символов. ссылку на сайт дам, что ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо написать огромное количество уникальных статей на мебельную тематику по ключевым словам. Где-то по 3-5 статей в неделю. Т.к. статьи нужны для размещения на сторонних сайтах, отбор осуществляется скорее по минимальной стоимости работы, чем ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо заполнить парфюмерный сайт описанием парфюма (описание должно быть уникальным) Заинтересовавшихся прошу обращаться указывая вашу цену за работу!!!Копирайтинг32 заявкиЗакрыт13 лет назад