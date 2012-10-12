Выполнить рерайт статьи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка263 просмотра

Статья по тематике наручные часы, объемом 11500 символов без пробелов. Нужно выполнить качественный рерайт, с полным сохранением смысла.

Срок выполнения 1 день.

Жду предложений по цене. От Вас портфолио.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Natka
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$17
2 дня
Отличный исполнитель! Быстро и качественно выполнина рерайт статьи. Большое спасибо! Буду и в дальнейшем обращаться. Всем рекомендую.
С Владиславом было приятно сотрудничать - адекватное цене задание, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Natka
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад