Написание обзорных статей в блог

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок206 просмотров

1. 1 пост в неделю

2. От 1000 до 3000 знаков

3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).

4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay товарах США и Великобритании. Статьи должны быть как для мужского пола так и для женского (т.е. каждую неделю разная аудитория)

5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif

6. Постоянная основа

7. Оплата по wmz или wmr

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ссылку на примеры работ, цену за 1000 знаков и срок неделю.

Написание статей
13 лет назад
vladsold
Влад 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

primark
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Внимательный и пунктуальный заказчик, рекомендую!
Freeya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$3
1 день
Все отличном, спасибо за работу
Приятно было иметь дело с грамотным заказчиком. Всем рекомендую как хорошего клиента со своевременной оплатой и хорошей постановкой задач.

Заявки фрилансеров

primark
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
Freeya
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей

    Постоянно нужен рерайт статей с поиском исходников. Нужны люди, которые не будут никуда пропадать, будут постоянно на связи. Цена за 1000 знаков без пробелов - до 30 рублей.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание уникальных описаний товаров и их групп

    Требуется написание уникальных описаний товаров и групп товаров для интернет магазина фототехники. Одно описание в среднем составляет от 2 до 5 тыс. знаков без пробелов. Объем работы достаточно большой. Оплата еженедельно, 6 грн. за 1000 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Художественный рерайт

    Необходимо переписать статью (для людей), жду Ваших предложений. Большая просьба дать ссылку на аналогичные работы (не на портфолио, а именно на работы). если у Вас есть вип аккаунт на free-lance к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходим копирайт обзоров/статей по покеру

    Требуется написание уникальных статей по покерной тематике. Сюда будут входить обзоры покер-румов, теоритические статьи, новости. Каждая статья должна быть уникальна, объем 2-3 тысячи знаков. Опыт работы по указанной тематике приветствуется. ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Выполнить рерайт статьи

    $50

    Статья по тематике наручные часы, объемом 11500 символов без пробелов. Нужно выполнить качественный рерайт, с полным сохранением смысла. Срок выполнения 1 день. Жду предложений по цене. От Вас портфолио.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Неспешно ищу действительно хорошего копирайтера

    Ищу копирайтера-девочку. На взрослые тексты. По взрослым ставкам. Идеально - с журналистским образованием и/или опытом. Совсем идеально - с опытом написания статей для женских (глянцевых) журналов. Основные требования ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходим копирайт на медицинскую тему

    Всем привет необходим копирайт или рерайт ( с самостоятельным поиском источников ) с использованием ключевых слов в тексте по следующим запросам: 1. болит голова 2. болит левый бок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание статей для продвижения

    День добрый! на данный момент необходимо написать следующие статьи для продвижения: 1. Аксессуары для iPhone и iPad (пленки, чехлы, наушники и прочая чипуха) до 1 - 1.5 тыс. символов. ссылку на сайт дам, что ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи на мебельную тематику

    $50

    Необходимо написать огромное количество уникальных статей на мебельную тематику по ключевым словам. Где-то по 3-5 статей в неделю. Т.к. статьи нужны для размещения на сторонних сайтах, отбор осуществляется скорее по минимальной стоимости работы, чем ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад