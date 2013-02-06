Написание обзорных статей в блог

1. 1 пост в неделю

2. От 1000 до 3000 знаков

3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно).

4. Тематика как в блогах http://ebayclub.livejournal.com, http://club.ebaytoday.ru/. Писать статьи об интересных интернет-магазинах / ebay товарах США и Великобритании. Статьи должны быть как для мужского пола так и для женского (т.е. каждую неделю разная аудитория)

5. Статьи присылать на контактный и-мэйл в формате «.doc» и картинки в формате jpg/gif

6. Постоянная основа

7. Оплата по wmz или wmr

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте ссылку на примеры работ, цену за 1000 знаков и срок неделю.