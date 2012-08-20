primark

Татьяна primark

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
SmarText - умный копирайтинг!

Доброго дня, уважаемые заказчики! С удовольствием выполню для вас качественный копирайтинг и рерайтинг, подготовлю интересные статьи и обзоры, напишу руководства пользователям, а также дам толковые советы по продвижению ваших ресурсов и поделюсь бизнес-идеями для приумножения вашего дохода.

Излюбленных тематик много, так что смело делайте предложения! Примеры работ можно посмотреть в моем портфолио.

А теперь о расценках. Заранее прошу обратить внимание на то, что после меня тексты не нужно проверять на уникальность и наличие ошибок, так как грамматику я проверяю на спец. ресурсах, а в уникальности собственных текстов я уверена на 100%!

- Копирайтинг - от 5 уе./1000 зн. без пробелов;

- Рерайтинг - от 3 уе./1000 зн. без пробелов;

- Статьи/обзоры - от 5 уе./1000 зн. без пробелов;

- Описания для товаров - от 1 уе./300 зн. без пробелов;

- Креативные идеи - от 15 уе.;

- Бизнес-планы - от 200 уе.;

- Контент-менеджмент - от 200 уе./мес.;

- Приятные беседы, советы по продвижению, помощь в составлении ТЗ - БЕСПЛАТНО!

Дополнительные услуги:

- Юридические консультации;

- Подготовка материала и написание студенческих работ по праву;

- Создание новой концепции вашего бизнеса;

И помните - выбирая меня, вы экономите свое время, нервы и деньги на оплату услуг редактора!

С ув.Татьяна

Отзывы заказчиков
vladsold
Влад 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)
$10
10 баллов
11 лет назад
Написание обзорных статей в блог
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
$180
10 баллов
11 лет назад
Диплом по экономике инвестиций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
magazine_pro
Ментрис 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевод на UA
100 Балов) По заказу бежит быстрей меня...
Спасибо за проект.
Ответный отзыв
vitaminef
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужен продающий текст
Татьяна выполнила поставленную задачу. Спасибо.
Сергей - хороший заказчик, относящийся к категории тех, кто умеет слышать пожелания автора к работе. Адекватно воспринимает советы и критику по поводу существующего контента, а это большой плюс для развития его бизнеса! Спасибо за понимание, и ещё раз извините за то, что подвела по срокам. И, конечно же, рекомендую к сотрудничеству! С ув.Татьяна
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
нет рейтинга
Переводы
2 отзыва
от $7
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
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