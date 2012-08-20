Доброго дня, уважаемые заказчики! С удовольствием выполню для вас качественный копирайтинг и рерайтинг, подготовлю интересные статьи и обзоры, напишу руководства пользователям, а также дам толковые советы по продвижению ваших ресурсов и поделюсь бизнес-идеями для приумножения вашего дохода.
Излюбленных тематик много, так что смело делайте предложения! Примеры работ можно посмотреть в моем портфолио.
А теперь о расценках. Заранее прошу обратить внимание на то, что после меня тексты не нужно проверять на уникальность и наличие ошибок, так как грамматику я проверяю на спец. ресурсах, а в уникальности собственных текстов я уверена на 100%!
- Копирайтинг - от 5 уе./1000 зн. без пробелов;
- Рерайтинг - от 3 уе./1000 зн. без пробелов;
- Статьи/обзоры - от 5 уе./1000 зн. без пробелов;
- Описания для товаров - от 1 уе./300 зн. без пробелов;
- Креативные идеи - от 15 уе.;
- Бизнес-планы - от 200 уе.;
- Контент-менеджмент - от 200 уе./мес.;
- Приятные беседы, советы по продвижению, помощь в составлении ТЗ - БЕСПЛАТНО!
Дополнительные услуги:
- Юридические консультации;
- Подготовка материала и написание студенческих работ по праву;
- Создание новой концепции вашего бизнеса;
И помните - выбирая меня, вы экономите свое время, нервы и деньги на оплату услуг редактора!
С ув.Татьяна
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