Приватный проект для Кивриной Татьяны (Arbeit)

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Завершен2 заявки201 просмотр

Перевод текста

13 лет назад
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Имя 
27 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Arbeit
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Профессиональная работа и порядочность на высоте! Работа выполнена качественно и в соответствии с договором. Спасибо!
Виталий очень тактичный заказчик,всегда на связи,дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Виталий за интересную работу!

Заявки фрилансеров

Arbeit
45 лет
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Была
7 лет назад
13 лет назад

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