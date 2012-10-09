"Оживление" группы ВКонтакте

Необходимо создать тусовку в группе вконтакте, развить ее. Группа с залитыми в нее фотографиями, заполненной стеной уже есть.

Нужно:

- оставлять комментарии к темам (положительные отзывы о продукции, качестве сервиса, вопросы), обязательно - с разных аккаунтов вконтакте, чтобы создавалось видимость того, что группа живет и посещается;

- оставлять комментарии, вопросы к товарам,

- можно заводить новые дискуссионные темы,

- ставить лайки к записям на стене.

Требования:

- комментарии должны обязательно оставляться от разных аккаунтов (от одного аккаунта - не больше 3-4 комментов), должны быть напрямую связаны с темой группы;

- комментарии должны оставляться не сразу, а в течение нескольких дней, чтобы не создавалось ощущение искусственной накрутки.

О количестве:

В группе 5 тем, минимально - по 5-6 комментов к каждой теме (они должны быть сделаны в разные дни) + 20 комментариев к фотографиям и постам на главной.

По окончании работы группа должна выглядеть живой, посещаемой, дискутируемой.