Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: женская консультация, беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...
"Оживление" группы ВКонтакте
Необходимо создать тусовку в группе вконтакте, развить ее. Группа с залитыми в нее фотографиями, заполненной стеной уже есть.
Нужно:
- оставлять комментарии к темам (положительные отзывы о продукции, качестве сервиса, вопросы), обязательно - с разных аккаунтов вконтакте, чтобы создавалось видимость того, что группа живет и посещается;
- оставлять комментарии, вопросы к товарам,
- можно заводить новые дискуссионные темы,
- ставить лайки к записям на стене.
Требования:
- комментарии должны обязательно оставляться от разных аккаунтов (от одного аккаунта - не больше 3-4 комментов), должны быть напрямую связаны с темой группы;
- комментарии должны оставляться не сразу, а в течение нескольких дней, чтобы не создавалось ощущение искусственной накрутки.
О количестве:
В группе 5 тем, минимально - по 5-6 комментов к каждой теме (они должны быть сделаны в разные дни) + 20 комментариев к фотографиям и постам на главной.
По окончании работы группа должна выглядеть живой, посещаемой, дискутируемой.
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