Статья про столики для завтраков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок217 просмотров

Требуется написать статью 2000 знаков для размещения на женском блоге. Тема - столики для завтраков. Оплата через Яндекс-деньги или Веб-мани.

13 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

drya1982
Дарья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Дарья - отличный копирайтер. Статья была написана очень быстро и очень хорошо. Язык изложения - тот, который был необходим по моему ТЗ. Я принял статью сразу же без разговоров, но после того, как обсудили статью в своем коллективе, решили, что нужно незначительно переделать некоторые места - больше придирались, по моему мнению. Дарья также очень быстро сделала все наши поправки, за что ей отдельное спасибо. В общем, работа прошла на отлично, всем рекомендую и буду работать с Дарьей в будущем.

Заявки фрилансеров

drya1982
Дарья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад