Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: женская консультация, беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...
Статья про столики для завтраков
Требуется написать статью 2000 знаков для размещения на женском блоге. Тема - столики для завтраков. Оплата через Яндекс-деньги или Веб-мани.
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