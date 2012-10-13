Статья про столики для завтраков

Дарья - отличный копирайтер. Статья была написана очень быстро и очень хорошо. Язык изложения - тот, который был необходим по моему ТЗ. Я принял статью сразу же без разговоров, но после того, как обсудили статью в своем коллективе, решили, что нужно незначительно переделать некоторые места - больше придирались, по моему мнению. Дарья также очень быстро сделала все наши поправки, за что ей отдельное спасибо. В общем, работа прошла на отлично, всем рекомендую и буду работать с Дарьей в будущем.