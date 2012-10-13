Качество, креативность и оперативность - все включено!

Учту все ваши пожелания при выполнении заказов.

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Перечень предоставляемых услуг

- веб-райтинг (авторские тексты по заданной тематике)

- сео-райтинг (авторские тексты по заданным ключам)

- сео-оптимизация уже имеющихся текстов

- копирайтинг (продающие тексты)

- глубокий рерайтинг

Кроме того:

- редактирование и корректировка любых объемов текстовой и табличной информации

- контент-менеджмент: поиск, сбор и анализ информации в Интернете

- владение языками: русский, украинский, English (middle level)

- прочие виды работ по личной договоренности

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1. Перед написанием статьи тщательно прорабатывается тематика для создания осмысленных и интересных текстов

2. Без визуального форматирования даже сама ни читать, ни писать не могу, т.е. абзацы, списки, выделения и пр. вполне естетсвенны в моей работе.

3. При необходимости и по желанию заказчика статьи разделяются подзаголовками для лучшей читабельности.

4. Согласна на выполнение тестового задания при объемном заказе, но не более 2 тыс. символов

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При срочных либо крупных заказах обязательна предварительная оплата и последующая поэтапная оплата

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В своей работе я НЕ:

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- пишу никакие материалы на темы адалт, а также темы запрещенные законодательством

- пытаюсь обманывать сервис weblancer, поэтому все сделки проходят с использованием сервиса и путем выбора меня исполнителем проекта

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Предпочтительные контакты для связи:

e-mail: [email protected]

ICQ: 418483572

К оплате принимаются

Webmoney:Z310359839251, R226166077116, U336470688325

Яндекс.Деньги: 410011623086962

Приват-24 4405 8858 2051 2421