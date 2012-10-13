Учту все ваши пожелания при выполнении заказов.
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Перечень предоставляемых услуг
- веб-райтинг (авторские тексты по заданной тематике)
- сео-райтинг (авторские тексты по заданным ключам)
- сео-оптимизация уже имеющихся текстов
- копирайтинг (продающие тексты)
- глубокий рерайтинг
Кроме того:
- редактирование и корректировка любых объемов текстовой и табличной информации
- контент-менеджмент: поиск, сбор и анализ информации в Интернете
- владение языками: русский, украинский, English (middle level)
- прочие виды работ по личной договоренности
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1. Перед написанием статьи тщательно прорабатывается тематика для создания осмысленных и интересных текстов
2. Без визуального форматирования даже сама ни читать, ни писать не могу, т.е. абзацы, списки, выделения и пр. вполне естетсвенны в моей работе.
3. При необходимости и по желанию заказчика статьи разделяются подзаголовками для лучшей читабельности.
4. Согласна на выполнение тестового задания при объемном заказе, но не более 2 тыс. символов
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При срочных либо крупных заказах обязательна предварительная оплата и последующая поэтапная оплата
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В своей работе я НЕ:
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- пишу никакие материалы на темы адалт, а также темы запрещенные законодательством
- пытаюсь обманывать сервис weblancer, поэтому все сделки проходят с использованием сервиса и путем выбора меня исполнителем проекта
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Предпочтительные контакты для связи:
e-mail: [email protected]
ICQ: 418483572
К оплате принимаются
Webmoney:Z310359839251, R226166077116, U336470688325
Яндекс.Деньги: 410011623086962
Приват-24 4405 8858 2051 2421