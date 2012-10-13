drya1982

Дарья drya1982

 
41 годУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качество, креативность и оперативность - все включено!

Учту все ваши пожелания при выполнении заказов.

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Перечень предоставляемых услуг

- веб-райтинг (авторские тексты по заданной тематике)

- сео-райтинг (авторские тексты по заданным ключам)

- сео-оптимизация уже имеющихся текстов

- копирайтинг (продающие тексты)

- глубокий рерайтинг

Кроме того:

- редактирование и корректировка любых объемов текстовой и табличной информации

- контент-менеджмент: поиск, сбор и анализ информации в Интернете

- владение языками: русский, украинский, English (middle level)

- прочие виды работ по личной договоренности

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1. Перед написанием статьи тщательно прорабатывается тематика для создания осмысленных и интересных текстов

2. Без визуального форматирования даже сама ни читать, ни писать не могу, т.е. абзацы, списки, выделения и пр. вполне естетсвенны в моей работе.

3. При необходимости и по желанию заказчика статьи разделяются подзаголовками для лучшей читабельности.

4. Согласна на выполнение тестового задания при объемном заказе, но не более 2 тыс. символов

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При срочных либо крупных заказах обязательна предварительная оплата и последующая поэтапная оплата

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В своей работе я НЕ:

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- пишу никакие материалы на темы адалт, а также темы запрещенные законодательством

- пытаюсь обманывать сервис weblancer, поэтому все сделки проходят с использованием сервиса и путем выбора меня исполнителем проекта

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Предпочтительные контакты для связи:

e-mail: [email protected]

ICQ: 418483572

К оплате принимаются

Webmoney:Z310359839251, R226166077116, U336470688325

Яндекс.Деньги: 410011623086962

Приват-24 4405 8858 2051 2421

Написание статейSEO-оптимизация
Отзывы заказчиков
webworkshopLTD
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
Статья про столики для завтраков
Дарья - отличный копирайтер. Статья была написана очень быстро и очень хорошо. Язык изложения - тот, который был необходим по моему ТЗ. Я принял статью сразу же без разговоров, но после того, как обсудили статью в своем коллективе, решили, что нужно незначительно переделать некоторые места - больше придирались, по моему мнению. Дарья также очень быстро сделала все наши поправки, за что ей отдельное спасибо. В общем, работа прошла на отлично, всем рекомендую и буду работать с Дарьей в будущем.
Копирайтинг
1 отзыв
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нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
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нет рейтинга
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $1
от 1 дня
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