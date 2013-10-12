Статьи на подарочную тематику

Написание статей на подарочную тематику.

Средний размер статьи ~ 900-1300 знаков с пробелами. Уникальность по Адвего не менее 92%.

Примерные темы – Идеи подарков по разным поводам.

Требования к авторам:

1) Исполнительность

2) Ответственность

3) Творческий подход

Стоимость — 30 руб. за 1000 знаков с пробелами

Статья заполняется в специальном личном кабинете. Оплата на WebMoney или Яндекс.Деньги.

Все желающие могут получить тестовую статью, принятая тестовая статья оплачивается. В дальнейшем объем работ может быть регулярным.

Пожалуйста, оставляйте в заявках email для связи, так как именно на него вы будете зарегистрированы в личном кабинете!