Написание статей на подарочную тематику. Средний размер статьи ~ 900-1300 знаков с пробелами. Уникальность по Адвего не менее 92%. Примерные темы – Идеи подарков по разным поводам. ...
Кулинарные рецепты
Здравствуйте дорогие пользователи.Мне нужно срочно найти человека который знаком с кулинарии и готов писать рецепты для моего сайт.
Пишите обязательно ваши ценны?
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
На сайт посуды нужно описание товара и брендов.Копирайтинг59 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: женская консультация, беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно подобрать доменное имя для сайта автомобильной тематики, для сайта про автомобили (куплю/продам). По типу как auto.ria.ua / автобазар.ua В домене не должно быть чёрточек/тире и цифр, длина — максимум 8–10 ...Завершен13 лет назад
Нужна статья для сайта 90den.ru 1к знаков с пробелом. 3$ за статью даю.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Задание- 1 страница в общем о морской воде, о её жизненной силе и т.д., затем о 5-ти морях: азовском, черном, красном, средиземном, мертвом. На каждое море 1 страница А4. Но здесь уже о конкретных особенностях ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать статью 2000 знаков для размещения на женском блоге. Тема - столики для завтраков. Оплата через Яндекс-деньги или Веб-мани.Завершен13 лет назад
Требуется написать около 20 статей по 3000+ символов. Оставляйте свои сроки и цены за 1 статью.Копирайтинг40 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать тусовку в группе вконтакте, развить ее. Группа с залитыми в нее фотографиями, заполненной стеной уже есть. Нужно: - оставлять комментарии к темам (положительные отзывы о продукции, качестве сервиса, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Уважаемый коллеги! Стоит задача по редактированию и корректировке большого документа на соответствие нормам и правилам русского языка и литературы. В заявке прошу указать: 1) Точную стоимость ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад