Кулинарные рецепты

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Завершен26 заявок286 просмотров

Здравствуйте дорогие пользователи.Мне нужно срочно найти человека который знаком с кулинарии и готов писать рецепты для моего сайт.

Пишите обязательно ваши ценны?

13 лет назад
ruspovarya
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Очень довольна ,качественно и хорошо делает свою работу.С такими исполнителям работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за работу, было приятно работать.

Заявки фрилансеров

yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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