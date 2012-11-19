yana0477

Яна Таран yana0477

 
46 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
genlex
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Собрать базу получателей и разослать комм. предл.
Выполнила всё в срок. Постоянно была на связи. Очень положительные впечатления. Рекомендую!
Было приятно работать с заказчиком, оплата по договоренности все отлично.
Ответный отзыв
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевести в Excel рукописный текст
Яна все сделала оперативно и кропотливо. Все понравилось. Рекомендую!
Отличный заказчик, отправила работу, тут же получила оплату, никаких вопросов не возникло. Надеюсь и в дальнейшем на сотрудничество.
Ответный отзыв
ramin80
Амс 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Сбор информации. Ручная работа
Яна оперативно и качественно сдала работу! Скорость работы и качество не оставляет вопросов в ответственном и профессиональном подходе к работе. Без каких-либо задержек были соблюдены сроки на всех этапах сотрудничества. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Было приятно работать, спасибо.
Ответный отзыв
strrmes1
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сбор контактов интернет-магазинов
Задание выполненно в полной мере и в срок. Превосходный исполнитель.
Отличный заказчик, после отправки работы сразу же получена оплата. В процессе работы на связи, только положительные эмоции от работы.
Ответный отзыв
Slonik
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Заполнить файл
Довольна работой с Яной, весьма оперативно разобралась с довольно запутанными файлами номенклатуры ) чувствуется опыт) рекомендую!
Все оперативно разьяснялось, оплата оперативно быстро произвелась, одно удовольствие работать. Буду рада в будущем продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
#148
Служба поддержки
нет отзывов
#261
Управление проектами
нет отзывов
#275
Системное администрирование
нет отзывов
#284
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
#514
Тестирование сайтов
нет отзывов
#552
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
#557
Интернет-магазины
нет отзывов
#1035
Системы управления (CMS)
нет отзывов
#1153
HTML-верстка
нет отзывов
#3951
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