Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Выполнила всё в срок. Постоянно была на связи. Очень положительные впечатления. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать с заказчиком, оплата по договоренности все отлично.
$5
10 баллов
11 лет назад
Яна все сделала оперативно и кропотливо. Все понравилось. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, отправила работу, тут же получила оплату, никаких вопросов не возникло. Надеюсь и в дальнейшем на сотрудничество.
$1
10 баллов
11 лет назад
Яна оперативно и качественно сдала работу! Скорость работы и качество не оставляет вопросов в ответственном и профессиональном подходе к работе. Без каких-либо задержек были соблюдены сроки на всех этапах сотрудничества. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно работать, спасибо.
$10
10 баллов
11 лет назад
Задание выполненно в полной мере и в срок. Превосходный исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, после отправки работы сразу же получена оплата. В процессе работы на связи, только положительные эмоции от работы.
$1
10 баллов
11 лет назад
Довольна работой с Яной, весьма оперативно разобралась с довольно запутанными файлами номенклатуры ) чувствуется опыт) рекомендую!
Ответный отзыв
Все оперативно разьяснялось, оплата оперативно быстро произвелась, одно удовольствие работать. Буду рада в будущем продолжить сотрудничество.
Наполнение сайтов
4 отзыва
#148
Служба поддержки
нет отзывов
#261
Управление проектами
нет отзывов
#275
Системное администрирование
нет отзывов
#284
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
#514
Тестирование сайтов
нет отзывов
#552
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
#557
Интернет-магазины
нет отзывов
#1035
Системы управления (CMS)
нет отзывов
#1153
HTML-верстка
нет отзывов
#3951