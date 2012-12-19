Сбор информации. Ручная работа

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок288 просмотров

Нужно собрать информацию с сайта

Ручная работа. Форма для заполнения в приложении. Примерно 3400 позиций

Срок

До конца недели надо закончить.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.

13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Яна оперативно и качественно сдала работу! Скорость работы и качество не оставляет вопросов в ответственном и профессиональном подходе к работе. Без каких-либо задержек были соблюдены сроки на всех этапах сотрудничества. Весьма доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Было приятно работать, спасибо.

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yana0477
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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