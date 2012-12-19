Сайт http://liaza-valini.ru/ к каждому товару нужно написать описание примерно в 500 символов. Хотел бы узнать цену за 1 товара. Задача: Зайти в админку написать описание к товару сохранить и ...
Сбор информации. Ручная работа
Нужно собрать информацию с сайта
Ручная работа. Форма для заполнения в приложении. Примерно 3400 позиций
Срок
До конца недели надо закончить.
Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)
Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union
Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Задание простое. Зарегистрировать RSS нашего сайта в 100 каталогах RSS с высокой посещаемостью и высоким ТИЦ. Сдать отчет по проделанной работе. Все. Жду цены и сроки. Заявки без них ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Требуется удалённый контент-менеджер. Оплата сдельная. На начальном этапе работа с каталогом интернет-магазина мото-тематики: - источник контента копипаст с сайтов-партнёров; - административная система на Drupal 7 ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо наполнить новый сайт контентом. Оплата по договоренности за фиксированные объёмы проделанной работы. Общий объём работы большой. За адресом сайта обращайтесь в личных сообщениях.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ во вложении. Joomla Сколько стоит наполнить сайт контентом.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Необходимо наполнить 200 позиций товаров в интернет магазин спортивных товаров с прайлиста. Как это происходит: необходимо по прайслисту находить товар на сайтах аналогах, и добавляя на сайт интернет-магазина прописывать: Название товара, Мета-тег ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо срочно заполнить интернет-магазин на Joomla Virtualmart Всего будет 290 позиций, информация будет вам предоставлена частично в виде текстовой информации, частично нужно будет брать с другого сайта. ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Новому проекту о заработке в сети требуется контент-менеджер. Требования: — рерайтинг/копирайтинг — хорошее представление об основных сферах заработка в интернете (Forex, платежные системы, инвестиции, ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить магазин на Ecwid путем копирование товаров с другого магазина: - фото - описание Порядка 50 товаров нужно перенести. От вас жду цену за всю ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад