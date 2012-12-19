Сбор информации. Ручная работа

Нужно собрать информацию с сайта

Ручная работа. Форма для заполнения в приложении. Примерно 3400 позиций

Срок

До конца недели надо закончить.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег.