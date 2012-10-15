Заполнение сайта. Срочно и оперативно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт24 заявки313 просмотров

Добрый день, уважаемые веблансеры!

Необходимо срочно заполнить интернет-магазин на Joomla Virtualmart

Всего будет 290 позиций, информация будет вам предоставлена частично в виде текстовой информации, частично нужно будет брать с другого сайта.

Бюджет на работы 2000 рублей.

Ждем ваших предложений.

Joomla
13 лет назад
3kota
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется контент-менеджер

    Информационному сайту требуется ответственный человек, который будет уделять работе по 5 часов в день. Обязанности: поиск и внесение информации о магазинах в различных российских городах на сайт. Оплата каждую неделю.

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются контент-менеджеры

    Требуются контент-менеджеры для следующей работы: Добавление отелей на сайт по заданной расширенной форме http://hotels.turizm.ru/hotellier/ В форме необходимо делать рерайт всех описаний (описания небольшие), добавлять фотографию (поиск в Интернете). Грамотность. ...

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Новому проекту о заработке в сети требуется контент-менеджер. Требования: — рерайтинг/копирайтинг — хорошее представление об основных сферах заработка в интернете (Forex, платежные системы, инвестиции, ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Добрый день! Необходимо наполнить магазин на Ecwid путем копирование товаров с другого магазина: - фото - описание Порядка 50 товаров нужно перенести. От вас жду цену за всю ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянную удаленную работу

    $100

    Работа рассчитана на длительный срок. Для работы представляется контент в аудиоформате (подкасты). Задача перенести его (подкаста) содержание в произвольной форме, не искажая смысла, в текстовом формате на блог в соответствии ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджеры

    $250

    Уважаемые дамы и гопода, товарищи! Проектов - тьма, зашиваемся, заказчиков дуже необхiдно задовiльнити. Просим откликнуться трудолюбивых, настойчивых, грам(м)отных и порядочных людей - тех, кто желает обучиться продвижению ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание базы магазинов кожгалантереи

    Требуется создание базы магазинов, скриншот начатой базы в приложении. Район расположения магазинов - СНГ, преимущественно Россия, Беларусь, Украина. Пожалуйста, указывайте цены за каждые 100 позиций магазинов. Заявки без цен не рассматриваются - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад