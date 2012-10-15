Контент-менеджер на постоянную удаленную работу

Работа рассчитана на длительный срок. Для работы представляется контент в аудиоформате (подкасты).

Задача перенести его (подкаста) содержание в произвольной форме, не искажая смысла, в текстовом формате на блог в соответствии с установленными требованиями ( будут изложенны на видео)

С увеличением объема работы возможна сдельная оплата. Периодичность оплаты на выбор исполнителя.

Приветствуется дисциплина, инициатива, грамотное изложение материала