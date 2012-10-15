Необходим список станций метро по городам и странам мира, те.

== страна, город, ветка метро, название станций,

список городов с метро можете здесь посмотреть, если оно полный, если

не полный - то дополнить, ==http://www.tutu.ru/metro/moscow/==, можно готовую БД, что проще?!