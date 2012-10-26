Наполнение сайта с фотографиями

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок252 просмотра

Требуется контент менеджер для поиска информации на сайт http://xlife.info/ на российских и зарубежных сайтах (пикантные новости о знаменитостях с фотографиями). С российских требуется рерайт, с зарубежных - перевод (при невозможности могу предоставить переводчика), залить картинки. Система управления - wordpress. Требуется 5-10 статей в день. Жду предложений по цене.

WordPress
13 лет назад
SADtg
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$7
15 дней
Всё оперативно и качественно
Легко начал сотрудничество с Сергеем. Никаких заминок с оплатой, рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад