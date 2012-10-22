Необходимо добавить товар интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок220 просмотров

добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д.

сайты-доноры:

http://www.bagiraland.ru/

http://likobaby.ru/

если сработаемся, то предстоит добавить около 1600 позиций.

1 позиция - 4 руб.

постоплата, через 50 или 100 товаров

13 лет назад
NataliaPoxodnik
Наталья 
33 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Inna13_666
Инна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Вся работа проделана качественно и своевременно.
Задача поставлена четко,оплата произведена вовремя

Заявки фрилансеров

Inna13_666
Инна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад