Необходимо добавить товар интернет-магазин

добрый вечер, нужно скопировать товары с одного сайта на другой, писать ничего не нужно, только проследить за "качеством" наполнения, чтобы не было: кол. в коробке и т.д.

сайты-доноры:

http://www.bagiraland.ru/

http://likobaby.ru/

если сработаемся, то предстоит добавить около 1600 позиций.

1 позиция - 4 руб.

постоплата, через 50 или 100 товаров