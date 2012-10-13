Наполнение интернет-магазина товарами

Здравствуйте.

Есть прайс - 1000 позиций, интернет-магазин на движке OpenCart.

Так как позиций много, то информацию о каждой позиции (фото и описание) придется находить на разных сайтах. Описание копировать, самому писать ничего не нужно.

Напишите пожалуйста цену (либо за позицию, либо за все сразу) и приблизительные сроки.