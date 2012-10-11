Поиск - копирайт

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Закрыт5 заявок189 просмотров

Работа следующая:

Поиск информации в интернете по заданным параметрам, копирование информации, вставка небольших добавлений.

Работа вручную, кропотливая и ежедневная + на длительный период (минимум 3мес.).

Уточняйте цену за 1 размещение объявления в инете.

13 лет назад
ropex
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$1
90 дней

Заявки фрилансеров

OlgaGlu
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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