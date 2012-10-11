Исполнитель для наполнения сайта

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Закрыт16 заявок277 просмотров

Наполнение сайта электрических инструментов

Позиция состоит из краткого описания, полного описания, нескольких фото, характеристик, комплектации, документации. Источники часть предоставляется, часть надо искать самому

Надо также вести подробный отчет.

Цена 15 рублей позиция. Работа долгосрочная. Оставляйте свои аськи в предложениях

13 лет назад
manarik
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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