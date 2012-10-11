Администратор группы Вконтакте

На постоянную работу для интернет магазина требуется ответственный, пунктуальный,креативный и призывающий своими текстами копирайтер. Тематика-подарки.Также заполнение карточки товара(фото+тексты). Заполнение новостями(1-3 раза в неделю)- фэйсбук,твитер,жж и контакт. 2-3 статьи для сайта в неделю. Для начала так...