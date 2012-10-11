Администратор группы Вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок172 просмотра

Требуется модератор группы. Постинг новых сообщений, модерирование заявок.

Всего 10 сообщений в день нужно оставлять, оплата 50р в день.

13 лет назад
sm1rk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров