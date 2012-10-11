необходимо добавить товары на сайт. CMS Magento. скорость добавления второстепенна, куда важнее качество (нормальные описания, нормальные картинки) и, естественно, цена. есть параметры, котрые нужно выставлять по каждому товару. товаров достаточно много, мы ...
Проект для Ткач Игорь (mukylun)
Требуется внести информацию в каталог сайта.
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