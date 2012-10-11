Проект для Ткач Игорь (mukylun)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка217 просмотров

Требуется внести информацию в каталог сайта.

13 лет назад
dukonst
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
Несмотря на первый неудачный опыт работы с Игорем, решил дать ему второй шанс. И не прогадал. Работу выполнил качественно и в установленные сроки.
Отлично поработал! Задание четкое, сроки раельные, оплата своевременная! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад