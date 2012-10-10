Добрый день! Помогите с добавлением товаров в интернет-магазин, работающий на движке OpenCart. Могу предоставить источники описания и картинки товаров. Направление: строительная химия. стучите 394093022 skype: ...
Контент-менеджер на киносайт
Нужно добавлять в день 2-3 новости.
Это могут быть:
- Онлайн фильмы (описание 500-1000, картинка и видео)
- Новости кино
- Биографии актеров
Пишем стоимость сразу.
Заявки фрилансеров
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