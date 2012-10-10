Контент-менеджер на киносайт

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Закрыт13 заявок294 просмотра

Нужно добавлять в день 2-3 новости.

Это могут быть:

- Онлайн фильмы (описание 500-1000, картинка и видео)

- Новости кино

- Биографии актеров

Пишем стоимость сразу.

13 лет назад
vladvm
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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