Написать статьи, собрать контент

Есть готовые тренинги, надо придумать продающие названия, на них

+ сделать подборку статей из нета, в тематике тренингов,

чтобы интересно -легко читалось (20–30шт)

Написать одну статью: о нас (оптимизированную)

и предисловие к каждому тренингу

+ предисловие к веб медитациям (медитации и иже с ними в режиме онлайн)

Подобрать видео ролики из нета (в тематике тренингов)

Аудио записи (музыку…)

Ваши предложения, с ценой, пожалуйста