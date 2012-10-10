Добрый день! Помогите с добавлением товаров в интернет-магазин, работающий на движке OpenCart. Могу предоставить источники описания и картинки товаров. Направление: строительная химия. стучите 394093022 skype: ...
Ищем контент-менеджера
Есть 2 проекта
http://takeshy.lunchino.com и lunchino.com
Нужен администратор/контент-менеджер на эти 2 проекта.
Задача наполнение сайтов.
- Написание статей
- Размещение на сайте
- Создание раздела
- и т.д.
Хотелось бы узнать ваши цены и предложения. Что сколько и какие варианты сотрудничества, какие статьи (копирайт, рерайт и т.д). Может что то еще.
ТЗ нет, интересны ваши предложения. Ишим человека для долгосрочного сотрудничества. Т.е. по факту суть вопроса в том, какие функции администрирования этих сайтов вы готовы взять на себя и за сколько. Также примерные сроки, за которые вы можете выполнить ту или иную задачу.
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