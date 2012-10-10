Ищем контент-менеджера

Есть 2 проекта

http://takeshy.lunchino.com и lunchino.com

Нужен администратор/контент-менеджер на эти 2 проекта.

Задача наполнение сайтов.

- Написание статей

- Размещение на сайте

- Создание раздела

- и т.д.

Хотелось бы узнать ваши цены и предложения. Что сколько и какие варианты сотрудничества, какие статьи (копирайт, рерайт и т.д). Может что то еще.

ТЗ нет, интересны ваши предложения. Ишим человека для долгосрочного сотрудничества. Т.е. по факту суть вопроса в том, какие функции администрирования этих сайтов вы готовы взять на себя и за сколько. Также примерные сроки, за которые вы можете выполнить ту или иную задачу.