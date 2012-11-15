Наполнить сайт короткими новостями-картинками

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок258 просмотров

Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю.

Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50-100 символов. Длиннее не нужно.

Подробнейшее иллюстрированное описание работы в прикрепленном файле.

1 новость 5 рублей. Всего нужно добавить 1000 новостей (5000 руб.)

Добавление одной новости занимает максимум минуту.

Требуется один или несколько человек.

13 лет назад
Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
Отличный, ответственный исполнитель. Рекомендую.
Четкое задание. Своевременная оплата. Продолжаю сотрудничать.

Заявки фрилансеров

radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад