Контент менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок228 просмотров

На постоянную работу для интернет магазина требуется ответственный, пунктуальный,креативный и призывающий своими текстами копирайтер. Тематика-подарки.Также заполнение карточки товара(фото+тексты). Заполнение новостями(1-3 раза в неделю)- фэйсбук,твитер,жж и контакт. 2-3 статьи для сайта в неделю. Для начала так...

13 лет назад
Pinkl
Дима 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров