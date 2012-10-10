PR-менеджер (менеджер по работе с партнерами)

Лидер на рынке вебинаров для малого и среднего бизнеса, портал B2B basis, в связи с расширением приглашает на работу PR менеджера.

Обязанности:

1. Работа с партнерами и СМИ (поиск, достижение договоренностей, контроль выполнения, отчетность)

2. Поиск подрядчиков, постановка задач на изготовление рекламной продукции

3. Работа с FaceBook, размещение новостей, статей, ссылок в целевых группах, ответы на комментарии (не умеете - научим).

4. Генерация идей для PR - компаний в Интернете (желательно, но не обязательно).

От Вас требуется (должно быть):

- аккаунт в FaceBook (если нет, - Вы нам не подходите)

- активная жизненная позиция и сообразительность

- «продвинутый» пользователь ПК/Интернет

- высокая ответственность и обучаемость

- грамотная речь и письмо (как минимум 5 по русскому языку)

- скоростной Интернет дома

- опыт работы со СМИ

- скорость печати на компьютере не меньше 150 знаков в минуту

- возможность работы дома (обстановка, отсутствие шума)

Желательно:

- возможность и способность работать до 12 часов в сутки

- английский язык

- базовые знания HTML (если нет, - обучим)

Резюме присылайте, пожалуйста, по адресу job11(собачка)b2bbasis.ru с указанием:

А) работаете Вы сейчас или нет (где, кем, как давно, должностные обязанности)

Б) когда хотели бы приступить к работе

В) сколько денег хотите зарабатывать в первые 3 месяца и сколько через полгода