Контент-менеджер Joomla, начальный уровень

Оплата $1 в час. Требуется 20 часов в неделю \ 80 часов в Месяц. Платим раз в неделю за отработанное время.

Обязанности:

Размещение на сайтах текстов и картинок. CMS в основном Joomla.

Требования:

Самоорганизация, вежливость

Желательно знание HTML и базовые знания веб-верстки

Условия работы:

Свободный график работы

Желательное время работы с 10 до 19 по Москве

Работа удаленная, на дому

В день необходимо уделять от 4 до 8 часов

Обучение, Перспектива карьерного роста