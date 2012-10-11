Нужно наполнить сайт короткими новостями-картинками. Все картинки я предоставлю. Новость состоит из картинки и заголовка, вкратце описывающего её. Заголовок 50-100 символов. Длиннее не нужно. Подробнейшее иллюстрированное описание работы в прикрепленном файле. ...
Контент-менеджер Joomla, начальный уровень
Оплата $1 в час. Требуется 20 часов в неделю \ 80 часов в Месяц. Платим раз в неделю за отработанное время.
Обязанности:
Размещение на сайтах текстов и картинок. CMS в основном Joomla.
Требования:
Самоорганизация, вежливость
Желательно знание HTML и базовые знания веб-верстки
Условия работы:
Свободный график работы
Желательное время работы с 10 до 19 по Москве
Работа удаленная, на дому
В день необходимо уделять от 4 до 8 часов
Обучение, Перспектива карьерного роста
Заявки фрилансеров
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