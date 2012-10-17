Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию.

Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты.

Всего 200 товаров.

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