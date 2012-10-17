Наполнение интернет-магазина

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок162 просмотра

Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию.

Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты.

Всего 200 товаров.

ICQ: 647245590

Skype: mediadick

Opencart
13 лет назад
mediadick
Платон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$70
2 дня
Елена отлично справилась с объёмной задачей по наполнению интернет-магазина на OpenCart, обязательно продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик, оплата мгновенно. Мой +.

Заявки фрилансеров

Hellena_S
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад