Наполнить интернет-магазины doliva24.ru weleda24.ru lieracshop.com bioderma24.ru vichy24.ru laroche24.ru avene24.ru частично копипаст, частично поиск.
- $1000Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию. Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты. Всего 200 товаров. ICQ: 647245590 Skype: mediadickНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Был куплен шаб на templatemonster. Нужно поставить его в соответствии с ТЗ. ICQ: 647245590 Skype: mediadickСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
Есть шаблон joomla + virtuermart, купленный на templatemonster.com. Нужно поставить сайт (есть fullpackage) и сделать полную локализацию, сменить валюту. icq: 647245590 skype: mediadickСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется поставить шаблон с templatesmonster и сделать небольшие доработки в выводе информации. Сам шаб: http://livedemo00.template-help.com/opencart_39318/ Подробное ТЗ в приложении. ICQ: 647245590Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад