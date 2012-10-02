Требуется наполнение интернет-магазина на Opencart. Нужен исполнитель, знакомый с этим движком и готовый быстро приступить к заданию. Вся информация: фотографии/описания есть. На многих товарах характеристики, которые нужно заполнить как атрибуты. Всего 200 товаров. ICQ: 647245590 Skype: mediadick