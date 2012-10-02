mediadick

Платон Еленин mediadick

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
$20
10 баллов
9 лет назад
Поставить сайт (Joomla + Virtuemart)
Спасибо, рекомендую.
Поставил joomla всё ок
Ответный отзыв
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Наполнить интернет-магазины
Сделка прошла отлично! Спасибо за работу! Супер заказчик!
Отличный исполнитель, помогла в большом проекте по наполнению интернет-магазинов.
Ответный отзыв
Hellena_S
Елена 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Отличный заказчик, оплата мгновенно. Мой +.
Елена отлично справилась с объёмной задачей по наполнению интернет-магазина на OpenCart, обязательно продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв