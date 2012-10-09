Поставить сайт на PrestaShop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка113 просмотров

Был куплен шаб на templatemonster. Нужно поставить его в соответствии с ТЗ.

ICQ: 647245590

Skype: mediadick

PrestaShop
13 лет назад
mediadick
Платон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров