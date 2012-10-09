Прописать правильные настройки WordPress

Есть два сайта. Один ранее был настроин на постинг через почту -все работало великолепно. Был настроен встроенный инструмент + плагин. Потом слетела база - теперь не могу настроить заново. И на втором сайте тоже не получается.

Кто может им делов на 5 минут - просто правильно прописать настройки

Прошу оставлять тут заявки и стучать в аську 603521769