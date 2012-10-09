Прописать правильные настройки WordPress

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки106 просмотров

Есть два сайта. Один ранее был настроин на постинг через почту -все работало великолепно. Был настроен встроенный инструмент + плагин. Потом слетела база - теперь не могу настроить заново. И на втором сайте тоже не получается.

Кто может им делов на 5 минут - просто правильно прописать настройки

Прошу оставлять тут заявки и стучать в аську 603521769

WordPress
13 лет назад
artur86
Любава 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Evas
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Поражена скоростью и четкостью исполнения. Рекомендую. Планирую и в будущем сотрудничать вместе. Благодарю!
Было приятно работать. Оплата своевременно. Рекомендую для сотрудничества другим и сам надеюсь на совместную работу в будущем.

Заявки фрилансеров

Evas
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад