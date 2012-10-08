Доработки ряда сайтов

куплюквартиру96.рф

тут ряд небольших правок

дубрава96.рф

тут немного поработать с текстом и подготовить мини-инструкцию по управлению

dverytut.com

тут настроить слайдер так, чтобы он автоматически показывал все товары из магазина

строймеханизация2.рф

тут нужно поработать со структурой сайта.

кто сможет сегодня?