нужно внести мелкие правки в ИТ на Virtuemart 2. Подробности в личку
Доработки ряда сайтов
тут ряд небольших правок
тут немного поработать с текстом и подготовить мини-инструкцию по управлению
тут настроить слайдер так, чтобы он автоматически показывал все товары из магазина
тут нужно поработать со структурой сайта.
кто сможет сегодня?
Заявки фрилансеров
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