Доработки ряда сайтов

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки107 просмотров

куплюквартиру96.рф

тут ряд небольших правок

дубрава96.рф

тут немного поработать с текстом и подготовить мини-инструкцию по управлению

dverytut.com

тут настроить слайдер так, чтобы он автоматически показывал все товары из магазина

строймеханизация2.рф

тут нужно поработать со структурой сайта.

кто сможет сегодня?

13 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров