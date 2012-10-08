Разработка процесса загрузки прайс-листов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки87 просмотров

Проект SEAT-VW.RU Профиль-запчасти для иномарок

Движок преста шоп

Необходимо разработать и передать в эксплуатацию процесс загрузки прайс листов от 5 разных поставщиков

13 лет назад
Andyy
62 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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