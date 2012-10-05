Здравствуйте! Необходимо доработать плагин jform_category, который входит в состав SEBLOD CCK для Joomla. 1. Добавить поле "parent_id" в настройки поля типа category. При поиске и создании статьи плагин должен ...
На сайт поставить скрипт
На саит поставить скрипт http://www.4qsurvey.com/ купленный скрипт вставить на сайт которыи на джумле установлен мои саит
Работа некропотливая прошу отписатся умельцам
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