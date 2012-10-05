Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru 1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем) 2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара 3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было ...
Перенос проекта на (DLE, Drupal, Joomla и т.д.)
Есть проект на самописной кмс, требуется перенести желательно на популярную кмс (DLE, Drupal, Joomla и т.д.) возможно платная кмс.
Ссылка на проект — goo.gl/vq5F3
Самое проблематичное что я вижу в переносе это поиск автошкол с базой, но возможно будет подогнать поиск под кмс и не много оптимизировать, но это лучше обсуждать с исполнителем.
Так же потребуется сохранить урлы, так как на них частично стоят ссылки с внешних ресурсов + не большая внутренняя оптимизация.
В случаи успешного выполнения данного проекта, до конца года отдам на разработку еще 2 проекта, по функционалу будет практически похож с проектом выше.
От вас требуется опыт работы, портфолио, разбираться в чужом коде.
Оплата будет обсуждаться с каждым исполнителем индивидуально.
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