Нужны доработки в интернет-магазине ingenu.ru 1. Изменение шаблона страницы регистрации (пример страницы покажем) 2. Добавление параметра "Размер" на страницу товара 3. Настроить meta тэги. Раньше их можно было ...
Настройка и обновление joomla и virtuemart
Нужно обновить joomla до новой версии. Настроить и русифицировать virtuemart. При этом сохранить данные, которые есть на сайте. Проект срочный.
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