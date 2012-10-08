Доработка интернет-магазина на движке Simpla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок84 просмотра

Добрый день.

Нужен специалист по движку Simpla для доработки действующего интернет-магазина.Пример доработок:подключить платежную систему QIWI,отредактировать файл импорта и т.д.За подробностями в личку.

13 лет назад
UCGRA
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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