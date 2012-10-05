Prestashop - установка, настройка, русификация

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка100 просмотров

Необходимо установить последний русифицированный движок престы который работает стабильно, настроить его под продажи в России. Далее установить, русифицировать и настроить купленный шаблон престашоп (http://www.templatemonster.com/ru/prestashop-themes-type/37970.html). Вообщем нужно запустить магазин фронт-офис которого будет полностью русским, бэк-офис должен быть максимально русским для комфортной работы!

Цену озвучивайте сразу. Портфолио желательно! Обязателен опыт работы с престой!

HTMLPrestaShop
13 лет назад
frolovrs
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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