Меню на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок115 просмотров

Нужен специалист который хорошо разбирается в joomla

Есть проблемы с выводом меню в шаблоне. Т.е. меню сделано в админке, но почему то не выводиться в шаблон.

Joomla
13 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Оперативно и без лишних вопросов. Рекомендую
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Заявки фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад