Здравствуйте! Необходимо доработать плагин jform_category, который входит в состав SEBLOD CCK для Joomla. 1. Добавить поле "parent_id" в настройки поля типа category. При поиске и создании статьи плагин должен ...
Меню на joomla 2.5
Нужен специалист который хорошо разбирается в joomla
Есть проблемы с выводом меню в шаблоне. Т.е. меню сделано в админке, но почему то не выводиться в шаблон.
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